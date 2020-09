Audio: Inforadio | 03.09.2020 | Jule Käppel | Bild: www.imago-images.de

Jugendliche nach dem Schulabschluss - Die komplizierte Suche nach der beruflichen Zukunft

03.09.20 | 06:52 Uhr

Was willst du werden? Auf diese drängende Frage haben viele Jugendliche nach der Schule keine Antwort. Jule Käppel hat versucht herauszufinden, warum es ausgerechnet dieser Generation so schwer zu fallen scheint, ihre berufliche Zukunft zu finden.



In einer Welt der unbegrenzten Möglichkeiten überfordert es junge Menschen oft, sich für ihre berufliche Zukunft zu entscheiden. Auch Justin möchte sich erstmal selbst kennenlernen, um herauszufinden, was er mit seinem Abitur machen möchte. Im Eiscafé am Rathaus Spandau erzählt er von seiner Suche: "Ich möchte mir Zeit nehmen, um das richtige Studium auszuwählen, damit ich später keine Zeit verschwende, mich noch mal umzuorientieren."

Der Einser-Abiturient möchte sich für diese Entscheidung ein Jahr Zeit lassen und stellt damit die Nerven seiner Mutter auf die Probe. "Meine Mama ist eben so ein Mensch, der gerne Druck macht, damit eben alles so schnell wie möglich geht, womit ich aber auch wirklich nicht klarkomme." Trotzdem lässt sich der blonde, junge Mann von den täglichen Diskussionen zuhause nicht aus der Ruhe bringen. Er möchte erstmal jobben, aber Corona erschwert die Suche. Auf seine vier Bewerbungen hat er bereits zwei Absagen erhalten.

Problem Bildungssystem

Die Pandemie hat die Pläne zahlreicher Absolventinnen und Schulabgänger gekippt. Au-pair-Aufenthalte sind nicht möglich und die Work-and-Travel-Auszeit ist gecancelt. Doch auch ohne Corona-Chaos fallen junge Menschen nach dem Abschluss oft in ein Loch. Diesem Massenphänomen hat Ulrike Bartholomäus ein Buch gewidmet mit dem Titel "Wozu nach den Sternen greifen, wenn man auch chillen kann?" In diesem Spiegel-Bestseller beschreibt die Berlinerin diverse Ursachen für die – so der Untertitel – "große Orientierungslosigkeit nach der Schule". Bei einem Treffen in ihrem Gartenhaus nennt sie vor allem das Bildungssystem als Problem: "Wir haben es als Gesellschaft geschafft, die Schule in etwas zu verwandeln, was ein ganz großer Teil der Jugendlichen als schrecklich empfindet. Sie sind demotiviert und starten mit wenig Antrieb in die nächste Stufe des Lebens. Das ist ganz furchtbar."

"Erstmal Luftholen"

Für Jonna ist die Schule der Mittelpunkt ihres Lebens und deshalb kann die 17-Jährige im Moment nur bis zum nächsten Referat denken. Sie hat noch keinen klaren Kopf für ihre Zukunft. "Bei mir ist das Hauptziel, überhaupt Abi zu schaffen und danach erst mal Luft holen", sagt sie erschöpft nach einem langen Unterrichtstag an der Oberschule. Ihr Fachabi hat sie haarscharf mit einem Schnitt von 3,6 bestanden, erzählt sie selbstkritisch auf den Treppenstufen an einem Hausdurchgang: "In der 12. Klasse hatte ich echt einen Hänger. Ich hatte keine Lust auf Schule und so viele andere Probleme. Ich möchte es jetzt besser machen."

Ulrike Bartholomäus sieht vor allem das Bildungssystem als Problem an, warum junge Menschen nach der Schule in ein Loch fallen | Bild: Laurence Chaperon

Jonna gehört zwar auch zu den Jugendlichen, die keinen Plan haben, aber sie hat immerhin einen Traum: Sie möchte Psychologie studieren. Die junge Schönebergerin weiß, dass ihre Zensuren für ein Studium in Deutschland nicht reichen werden, denn ohne Eins vor dem Komma geht gar nichts. Aber in Österreich ist der Abi-Schnitt egal. Dort zählt ein Eignungstest und darüber möchte sie sich qualifizieren. Die Chancen sind auch dafür gering, denn auf wenige hundert Plätze bewerben sich tausende Interessenten und lernen zuvor oft monatelang für die Prüfung.

Baustelle im Gehirn

Auch bei nahezu aussichtslosen Berufswünschen haben Heranwachsende häufig keinen Plan B. Buchautorin Bartholomäus erklärt, das liege an der noch fehlenden kognitiven Fähigkeit: "Das ist strategische Handlungsplanung, die im Gehirn erst um das 25. Lebensjahr herum reift. Das bedeutet, dass ich mir vorher überlege, ich bewerbe mich und wenn das nicht klappt, dann mache ich Plan B, und schicke dieses Pferd auch schon mal ins Rennen. Ganz viele Eltern verstehen nicht, warum ihre Kinder nicht so denken. Das ist im Gehirn noch nicht ausgebildet."

Infos im Netz jba-berlin.de - Jugendberufsagentur Berlin Die Jugendberufsagentur Berlin berät und unterstützt junge Menschen, die passende Ausbildung oder das geeignete Studium zu finden.

Ursachen für die Planlosigkeit

Während sich die Elterngeneration bereits auf dem Weg zum Abschluss auf die Zeit danach vorbereitet hat, können ihre Kinder das nicht. Die Planlosigkeit der Jugend liegt für die Bestseller-Autorin Ulrike Bartholomäus auch an der "brutalen Auswahl an Möglichkeiten": "Es gibt viele verschiedene Ausbildungen, die es vorher nicht gab und 19.000 verschiedene Studiengänge. Diese Möglichkeiten, die den jungen Leuten heute zur Wahl stehen, erschlagen sie." Außerdem sei "das Normale nicht mehr gut genug", weil die positive Resonanz auf den Social-Media-Plattformen zählt: "Mir hat eine Jugendliche gesagt, was glauben Sie wohl, wenn ich poste, ich werde Industriekauffrau, wie viele Likes kriege ich dann dafür? Zwei, von meinen Eltern? Das ist nicht cool. Das mache ich nicht. Das macht keiner.“ Insgesamt trifft das Leben die jungen Menschen heute häufig unvorbereitet. "Es ist nicht nur so, dass sie jünger sind, wenn sie den Schulabschluss machen, sondern sie sind deutlich unreifer und diese Unreife hat total um sich gegriffen. Das liegt daran, dass die Jugendlichen heute viel behüteter sind. Sehr, sehr viele Familien, insbesondere die Mütter, sehen es als ihre Aufgabe an, die Probleme abzuräumen", sagt Ulrike Bartholomäus. Wer aber erst nach der Schule lernt, seine Probleme selbst zu lösen, ist mit dem Erwachsenwerden überfordert.

Sendung: Inforadio, 03.09.2020, 09:25 Uhr