40 Jahre Reichsbahnerstreik - Als West-Berliner den DDR-Staatsbetrieb bestreikten

19.09.20 | 11:45 Uhr

Auch im Westteil Berlins gab es ein Stück DDR: die S-Bahn. Im September 1980 streikte deren West-Berliner Personal. Danach lag jahrelang das halbe Streckennetz still. Ein Zeitzeuge erinnert sich. Von Frank Drescher

Einen geheimnisvollen Ort verbirgt das Wäldchen an der Zehlendorfer Berlepschstraße: Wo heute hochgewachsene Birken stehen, fuhr am 17. September 1980 die letzte S-Bahn ab. Bäume und Sträucher haben den einstigen S-Bahnhof Düppel überwuchert, Rost nagt am Gleis. Düppels Bahnhofsuhr beschäftigte öfters den damals jungen Reichsbahner Michael Götze. Ein Foto zeigt, wie er sie abbaut, weil seinem Arbeitgeber die Reparaturen zu viel wurden: "Wir haben die nicht noch mal neu eingeglast, weil sie die uns ständig eingeschmissen haben", erinnert sich der heute 60-Jährige sich. Für Vandalismus war die S-Bahn im Westteil Berlins ein beliebtes Ziel.

Ausgetickt: Michael Götze beim Abbauen der Düppeler Bahnhofsuhr | Bild: privat

Geisterzüge: S-Bahnboykott in West-Berlin

Denn die S-Bahn war im Kalten Krieg zwischen die Fronten geraten. Nach dem Mauerbau 1961 galt in West-Berlin die Parole: Wer S-Bahn fährt, bezahlt Ulbrichts Stacheldraht. BVG-Buslinien verliefen parallel zu S-Bahnstrecken, neugebaute U-Bahnlinien kreuzten die S-Bahn an Stellen, wo das Umsteigen mit langen Fußwegen verbunden war. Separate Fahrkarten waren ohnehin erforderlich. So wurde die S-Bahn ein immer größeres Zuschussgeschäft für die DDR: Mehr als 100 Millionen D-Mark soll sie der Reichsbahn an jährlichen Verluste eingebracht haben. Trotzdem musste sie die S-Bahn weiter rollen lassen, dazu hatten sie nach dem Krieg die Siegermächte verpflichtet. Das wurde immer surrealer: Wenn die musealen Vorkriegszüge durch die Stadt schepperten, saßen kaum Passagiere drin. Bröckelnder Putz und abblätternde Farbe bestimmten das Bild auf Bahnhöfen.

West-Berliner beim DDR-Staatsbetrieb

Michael Götze kam 1978 mit 18 zur Reichsbahn. Was brachte einen West-Berliner zu einem DDR-Staatsbetrieb? "Man muss 'ne gewisse Macke haben", sagt er. "Mein Urgroßvater war königlich-preußischer Dampflokomotivführer, und wahrscheinlich lag es im Blut." Sein Großvater war mit ihm als Kind oft mit der S-Bahn gefahren, trotz Boykotts. Die skurrile Bahn faszinierte den Jungen. Sein Berufswunsch spaltete die Familie. Seine Großmutter freute sich, dass er die Familientradition fortsetzen würde. Sein Vater hingegen, Beamter in West-Berlin, meinte: "Du willst für den Osten arbeiten? Kommt gar nicht in die Tüte! Jedenfalls nicht, solange Du Deine Beine unter meinen Tisch stellst."

Kleben geblieben: Auch als West-Berliner Reichsbahner musste Michael Götze in den ostdeutschen FDGB eintreten | Bild: Michael Götze

Im Visier der Stasi

Vielleicht fürchtete er auch Ärger mit Geheimdiensten. Nach der Wende stellte sich heraus: Tatsächlich hatten DDR-Agenten seine Nachbarschaft ausgespäht und sogar den Lebenslauf seines Vaters in Erfahrung gebracht. "Die Stasi hat auch endgültig die Erlaubnis erteilt, dass die Fernmeldemeisterei mich einstellen darf", entnahm Michael Götze seiner Stasi-Akte. Wegen Vaters Verbots machte er zunächst bei Siemens eine Ausbildung zum Fernmeldeelektroniker. Als er volljährig war, ging er doch zur Reichsbahn. Dort kümmerte er sich vor allem um das Bahn-Telefonnetz. Schnell lernte er die reichsbahntypischen Verfallserscheinungen kennen: "Als ich mir die Hände waschen wollte, hatte ich das Waschbecken in der Hand. Das ist aus der Wand gefallen", erzählt er. Bei der Gelegenheit lernte er auch, wie man Waschbecken wieder einmauert und verputzt. Denn für einen Maurer fehlte das Geld. Der Bahnbetrieb in West-Berlin stellte die DDR-Regierung vor ein Problem: Würden ihre Bürger, die S-Bahnzüge durch West-Berlin fuhren, nach Dienstschluss wieder brav hinter den Eisernen Vorhang zurückkehren? Und welchen Arbeitsweg sollte eine Zugabfertigerin aus Weißensee zum Dienst in Lichtenrade oder Spandau auf sich nehmen? Deswegen waren auch West-Berliner beschäftigt. Etliche von ihnen waren stramme Kommunisten, organisiert in der Sozialistischen Einheitspartei Westberlins (SEW), einem Ableger der DDR-Staatspartei SED. Nur ein paar Führungskräfte waren nach Michael Götzes Erinnerung tatsächlich DDR-Bürger.

Der Wald, der ein Geheimnis birgt: Blick von der Benschallee in Zehlendorf auf den ehemaligen S-Bahnhof Düppel | Bild: rbb/Frank Drescher

Streik gegen drohende Lohneinbußen

Rund 1.400 D-Mark Nettoverdienst weist Michael Götzes damaliger Lohnzettel aus, umgerechnet rund 720 Euro. Das war schon damals wenig. Als er später zur BVG wechselte, verdiente er ein Drittel mehr. Trotzdem wollte die Reichsbahn sparen, entließ Anfang 1980 sogar Leute. "Für einen sozialistischen Betrieb eigentlich unmöglich", sagt Michael Götze. Um noch mehr zu sparen, wollte sie ab Herbst 1980 spätabends den Zugverkehr einstellen. Damit drohte den Reichsbahnern der Verlust ihrer Nachtzuschläge. Deswegen traten sie am 17. September 1980 in einen unbefristeten Streik. Fernzüge, Güterzüge, S-Bahnen: alles stand still. Ein Riesenthema damals: Die "Berliner Abendschau", wie sie damals noch hieß, berichtete wochenlang. Drohten den West-Berlinern wieder Hunger und Kälte wie bei der Blockade 1948/49? Die Abendschau entwarnte: Lkw und Binnenschiff würden genug Versorgungsgüter heranschaffen.

Zwischen den Fronten im Kalten Krieg

Die Reichsbahner hatten Stellwerke und Bahnhöfe besetzt. Michael Götze war damals auf dem Containerbahnhof an der Heidestraße mit gut hundert Kollegen dabei. Die Stimmung sei gut gewesen: "Es gab auch eine sehr hohe Solidarität in der West-Berliner Bevölkerung, die Leute haben uns Essen vorbeigebracht", sagt er. Während des Streiks hat er sich um die Verpflegung seiner Kollegen auf den Stellwerken gekümmert, etwa in Halensee. Die Abenschau filmte dort damals hochrangige Rotarmisten auf der Kurfürstendammbrücke über der Ringbahn, die die Streikaktion beobachteten. Auch West-Berliner Polizisten sondierten das Geschehen. Michael Götze war unbesorgt. West-Berlins Senat und die Westalliierten würden den Streikenden den Rücken decken, so habe es einer der Streikinitiatoren den versammelten Kolleginnen und Kollegen erklärt.

Nach dem Streik: Weite Teile West-Berlins jahrelang ohne S-Bahn

Einheiten der DDR-Transportpolizei räumten schließlich die Stellwerke. Der Streik erlahmte nach zehn Tagen. "Irgendwann war klar: Die Forderungen waren nicht durchzusetzen", erinnert sich Michael Götze. Die Reichsbahn entließ die Streikenden, viele kamen - wie er - bei der BVG unter. Michael Götze mag die Zeit trotzdem nicht missen. Er hat dort zu improvisieren gelernt: "Man war gefordert bei der Reichsbahn. Schon allein wegen des Materialmangels."



Endstation Düppel: Wenige Meter hinter dem Prellbock befand sich die Berliner Mauer | Bild: rbb/Frank Drescher

Als er seine Dienstschlüssel nach dem Streik ins Personalbüro brachte, weinten dort die Sachbearbeiterinnen. Sein Chef bot ihm an, die Kündigung zurückzuziehen. Aber seinen Eisenbahner-Kindheitstraum hatte Michael Götze da bereits begraben: "Man war ja eine große Familie. Wenn ich am nächsten Morgen wieder arbeiten gegangen wäre, dann wäre ich allen meinen streikenden Kollegen in den Rücken gefallen. Aus Solidarität ihnen gegenüber war mir das nicht möglich." Ab dem 28. September fuhr die S-Bahn wieder, aber nur auf wenigen Zulaufstrecken zum Grenzbahnhof Friedrichstraße. Neukölln, Spandau und viele andere Stadtteile verloren ihren Schnellbahnanschluss. Erst um die Jahrtausendwende war diese einschneidendste Folge des Streiks weitgehend behoben. Bevor allerdings das Birkenwäldchen im Bahnhof Düppel Platz für Züge macht, werden noch einige Jahre verstreichen.