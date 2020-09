Bild: imago-images/Eberhard Thonfeld

30 Jahre Deutsche Einheit - Studie: Ost und West haben sich in vielen Bereichen angenähert

22.09.20 | 21:00 Uhr

Der Osten und der Westen: Eine solche Einteilung ist 30 Jahre nach der Wiedervereinigung in manchen Bereichen kaum noch sinnvoll. Das zeigt eine Studie von Bevölkerungsforschern. Doch nicht in allem sind die beiden Landesteile eins.

In 30 Jahren Deutscher Einheit haben sich Ost- und Westdeutschland laut einer Studie in vielen Bereichen wechselseitig angenähert. Trotzdem gibt es teilweise noch immer erhebliche Unterschiede zwischen den beiden Landesteilen. Zu diesem Befund kommt das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB), das am Dienstag in Berlin demographische Zahlen aus Anlass des 30. Jahrestags der deutschen Vereinigung vorstellte. Demografisch und wirtschaftlich vom Osten und vom Westen zu sprechen, sei nach den Ergebnissen der Studie kaum noch sinnvoll, erklärten die BIB-Forscher. Hingegen seien die Unterschiede zwischen einzelnen Regionen innerhalb Ost- und innerhalb Westdeutschlands teilweise beträchtlich.

Entwicklung in den einzelnen Regionen "dynamisch und pulsierend"

Es gebe viele boomende Regionen in den neuen Bundesländern. Dazu zählten der Großraum Berlin sowie die Städte Dresden, Leipzig und Jena. Gleichzeitig gebe es in Westdeutschland Gebiete mit Bevölkerungsrückgängen, etwa die Strukturwandelregionen im Ruhrgebiet und im Saarland. Die Entwicklung in den einzelnen Regionen sei dynamisch und pulsierend. Regionen, die heute zu den "Verlierern" zählten, können schon bald eine sehr positive Entwicklung nehmen. Bei der Annäherung des Ostens an den Westen nannten die Forscher etwa die Entwicklung der Wirtschaftskraft. Bei der Ausstattung der Infrastruktur sei in Ostdeutschland die Lücke großenteils geschlossen worden. Als Beispiele für die Annäherung des Westens an den Osten Deutschlands nannten die Bevölkerungsforscher die Erwerbsbeteiligung von Frauen sowie den Ausbau der Kinderbetreuung. Früher bestehende Unterschiede hätten sich verringert.

Abwanderung in den 1990ern hat noch heute Folgen

Die Binnenwanderung sei weitgehend ausgeglichen. Auch bei den Geburtenraten und der Lebenserwartung seien sich Ost und West mittlerweile ähnlich, so die Forscher. In anderen Bereichen gibt es aber deutliche Unterschiede. Da gerade in den 1990er Jahren mehr Frauen als Männer aus Ostdeutschland abgewandert seien, gebe es viele ostdeutsche Regionen, in denen mehr Männer als Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren lebten. Auch beim Anteil der Bevölkerung mit ausländischen Wurzeln stellte das BIB einen immer noch bestehenden Unterschied zwischen Ost und West fest. In der DDR lebte eine vergleichsweise geringe Zahl an sogenannten Vertragsarbeitern. In den alten Bundesländern hingegen stieg mit dem Familienzuzug der sogenannten Gastarbeiter ab etwa Mitte der 1970er Jahre die Zahl der ausländischen Bevölkerung. Dieser Ost-West-Unterschied macht sich laut Studie noch heute in demografischen Erhebungen bemerkbar.