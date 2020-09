Bild: dpa/Schöning

Verwaltungprobleme an der TU Berlin - Der Teilnehmer ist nicht verfügbar

26.09.20 | 12:07 Uhr

Ein Student beschreibt katastrophale Zustände beim Prüfungsamt der TU Berlin. Dort arbeitet man mit Laufzetteln und Pauspapier. Durch Corona ist die Kommunikation nahezu zum Erliegen gekommen - was aber nicht alle Missstände erklärt. Von Vanessa Klüber



Max empfindet das Prüfungsamt der Technischen Universität Berlin (TU) als eine Zumutung, die er nach eigener Aussage weiteren Studierendengenerationen ersparen möchte. Mit seinem Masterstudium ist er fast fertig, doch sein Abschlusszeugnis erhält er erst, wenn alle seine Prüfungsleistungen erfasst und eingetragen sind. "Um die eintragen zu lassen, muss ich

zwangsläufig mit dem Prüfungsamt in Kontakt treten", erklärt er rbb|24. Und das empfindet er als problematisch. Denn Sprechstunden bieten die Mitarbeiter seit dem 23. März keine an, obwohl zumindest bis Ende August auf der Website des Prüfungsamts noch welche angegeben waren. Telefonisch ist laut Max ebenfalls seit Ende März niemand erreichbar.



Antwort per Mail nach mehr als zwei Monaten

Nur per Mail kann man mit dem Prüfungsamt Anliegen klären, wie aus einer automatischen Antwort-Mail hervorgeht, die das Prüfungsamt versendet. Darin heißt es auch, dass kein Zugang zu Studierendenakten bestehe und das Prüfungsamt um Verständnis bittet, "wenn Fragen nicht zeitnah beantwortet werden können."

Doch auch dieser Kommunikationsweg ist offenbar begrenzt. Seine Mail vom 6. Juni, die rbb|24 vorliegt, beantwortete das Prüfungsamt ohne Angabe eines Ansprechpartners erst am 11. August. Und das mit einer für ihn unbefriedigenden Antwort – sodass er sich weiter mit der Abteilung auseinandersetzen muss. Max rechnet deshalb mit einer "enormen Verzögerung" bei der Aushändigung seines Zeugnisses.

Erklärungen und Entschuldigung des Leiter des Studierendenservice

Der Leiter des Studierendenservice, Robert Nissen, der auch für das Prüfungsamt zuständig ist, hat mittlerweile veranlasst, dass die fälschlicherweise angegebenen Sprechzeiten von der Internet-Seite verschwunden sind - nachdem rbb|24 die TU darauf aufmerksam gemacht hatte. Für den Fehler bittet Nissen um Entschuldigung, "das ist mehr als misslich".



Die entstandenen Verzögerungen für Studierende erklärt er mit Corona und dem Shutdown an der TU seit dem 20. März. Seitdem hätten die Kolleginnen und Kollegen aber ein "beeindruckendes Engagement" an den Tag gelegt - weit über das normale Maß hinaus, so dass die Rückstände nun abgearbeitet seien. Das sagte er Ende August. Gegen Ende September jedoch hat Max immer noch keine Antwort auf seine letzte Mail, und das Prüfungsamt seines Fachbereichs verschickt weiterhin die gleiche automatisierte Mail, wie rbb|24 in zwei Stichproben feststellte.



Gefühl eines Bittstellers im Prüfungsamt

Für Nissen sind Fälle, wie der von Max, Einzelfälle und Verzögerungen, die sich nicht vermeiden ließen, auch wenn es für den Einzelfall umso bedauerlicher sei. "Von einer Präsenzuniversität auf ein reines Onlinesemester umzuschalten, löst naturgemäß eine ganze Reihe von Änderungen und folgerichtig Nachfragen aus, die wir bemüht waren, nachzugehen, abzuarbeiten, zu beantworten." Weil das Prüfungsamt nicht persönlich vor Ort beriet, hätten drei bis vier Leute eines Teams am Tag bis zu 300 E-Mails bearbeiten müssen.



Zur fehlenden Erreichbarkeit per Telefon erklärt er, dass es bedingt durch die einheitliche Einwahl technisch nicht möglich gewesen sei, die Telefone im Büro umzustellen.



Nun gehe er davon aus, dass "durch die Rückkehr der Teams in die TU und die Abarbeitung des Rückstaus" voraussichtlich im September wieder telefonische Sprechzeiten eingerichtet werden.



Prüfungsamt entspricht nicht dem Bild des Studierendenservice-Leiters

Doch Max fühlte sich auch schon vor Corona in den Räumen des Prüfungsamts um Jahrzehnte zurückversetzt und schildert die Abläufe. Für zu viele Anliegen müsse man persönlich vorbeikommen, eine Wartenummer ziehen und bis zu zwei Stunden auf die Sprechstunde warten, um dort auf größtenteils überforderte Mitarbeiter zu treffen - und auf Aktenordner mit Daten der Studierenden in Pressspanregalen, sowie Blaupapier zum Kopieren.



Eine schnelle Besserung kann der Leiter des Studierendenservice nicht versprechen. "Wenn man wieder in einen Präsenzbetrieb zurückkehrt, wird es zumindest für einen gewissen Zeitraum auch noch so sein", sagt Nissen rbb|24 in Bezug auf Ausstattung und Prozedere. Zu seinem eigenen Missfallen, wie er erklärt. "Man wartete vor dem Shutdown etliche Stunden im Flur, man füllt Anträge auf Papierform aus, wo es dann einen Durchschlag gibt als Laufzettel – das entspricht nicht meiner Vorstellung von einem modernen Serviceangebot."



Akten und Kisten von Unterlagen

Das Prüfungsamt ist nur eine Baustelle der Technischen Universität. Eine weitere benennt eine wissenschaftliche Mitarbeiterin der TU: die Abteilung Personal und Recht. Die Mitarbeiterin möchte anonym bleiben, nennen wir sie Sandra Höfig.



Ihr geht es in ihrem speziellen Fall darum, dass ihr Antrag fürs Elterngeld lange nicht bearbeitet worden sein soll. Ihren Schilderungen zufolge soll es zu einer derartigen Verzögerung gekommen sein, dass sie das Geld seit zwei Monaten vorstreckt, obwohl die Elterngeldstelle die Frist bereits verlängert habe.



Höfig prangert ebenfalls an, dass vieles noch in der analogen und nicht in der digitalen Welt abläuft. Sie erzählt von Bewerbungsunterlagen, die sich in Papierform in Akten und Kisten stapeln und von analogen Personalakten der TU-Mitarbeiter.



Erklärungen für Höfigs Schilderungen hat Susanne Cholodniki, Sprecherin der TU. Ähnlich wie beim Prüfungsamt sei es durch die Arbeit der Belegschaft im Homeoffice zu Einschränkungen und Bearbeitungsverzögerungen gekommen, so auch bei der Abteilung Personal und Recht der TU Berlin.



"Derzeit verfügt die Personalabteilung nicht über eine digitale Personalakte", sagt auch Cholodniki. Aus Datenschutzgründen könnten die Personalakten nicht mit nach Hause genommen und bearbeitet werden. Durch den Notbetrieb sei auch dort ein Rückstau entstanden. Auch hier Entschuldigungen: "Das ist für Anfragende natürlich ärgerlich und die Unannehmlichkeiten, die für Anfragende entstanden sind, tun uns leid", teilt Cholodniki rbb|24 mit.



Höfig aber ist der Ansicht, dass die Verwaltung, in der vorher schon Vieles nicht gut funktionierte, mit Corona regelrecht implodiert sei. "Es ist immer von einem Ausnahmezustand gesprochen worden. Aber nie konnte man eine nachhaltige Organisation etablieren."

Das Persona an der Uni macht neben Lehre und Forschung auch die Verwaltung

Tatsächlich sind staatliche Universitäten spezielle Gewächse, was die Organisation betrifft und sicherlich ist auch das ein Grund, warum Prozesse langsamer ablaufen können als in Unternehmen der Privatwirtschaft. Wissenschaftliche Mitarbeiter, Professorinnen und andere Dozierende forschen, halten Vorträge außerhalb der Uni, werben Mittel ein - und verwalten die Uni obendrauf.



Wenn eine größere Umstrukturierung bevorsteht, müssen Leute wie zum Beispiel der Dekan oder die wissenschaftliche Mitarbeiterin dafür abgestellt werden oder machen das zusätzlich noch nebenher. Ein Umstrukturierungsprozess wie eine Digitalisierung dauert Jahre, unter anderem weil die Fakultäten in ihrer Individualität unter einen Hut gebracht werden müssen.

Digitalisierungsoffensive zu spät?

In den vergangenen drei Jahren brüstete sich die TU mit einer "Digitalisierungsoffensive". Kommt die Digitalisierung angesichts der Schilderungen zu spät? "Ja, im Nachhinein betrachtet hätte man bestimmte Themen bestimmt vorziehen können", sagt Robert Nissen, der Leiter des Studierendenservice. "Ich glaube, es kommt jetzt zur rechten Zeit, aus vielfältigen Gründen. Man muss erstmal die Voraussetzung schaffen und die Bereiche mitnehmen."



Lars Oeverdieck ist Kanzler der TU und Oberhaupt der gesamten Verwaltung. Er meint: "Ob man schnell genug ist, weiß man immer erst hinterher." Die Betonung darauf: Sehr schnell reagiert habe man in der Krise, um so viele Mitarbeiter wie möglich im Homeoffice arbeitsfähig zu machen.



Oeverdieck übernahm im August kommissarisch die Geschäfte von Mathias Neukrichen, der mitten in der Coronakrise sein Amt aufgab, obwohl er es noch bis 2027 hätte besetzen können. Nach Angaben der TU hat er es für einen besseren Posten als Direktor am Europäischen Hochschulinstitut Florenz aufgegeben. Oeverdieck stellt sich mit einem kurzem Lebenslauf und einem Vierzeiler auf der Website der Uni vor. Etwas mehr ist über "Kanzler Neukirchen" de facto eben Ex-Kanzler - als "Vorbild für Verwaltung" zu lesen, denn die Seite wurde zuletzt am 19.07.2019 aktualisiert.