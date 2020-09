Auf dem ältesten bekannten Gräberfeld Deutschlands in Brandenburg ist eine weitere mehr als 8.000 Jahre alte Grabstätte entdeckt worden. Wie der Evangelische Presse Dienst (EPD) berichtete, seien in dem Grab auf dem mittelsteinzeitlichen Bestattungsplatz von Groß Fredenwalde in der Uckermark im August auch wichtige Teile eines Skeletts gefunden worden. Das habe das Landesamt für Denkmalpflege am Dienstag in Wünsdorf mitgeteilt. Das Grab sei jedoch durch die moderne Landnutzung bereits beschädigt gewesen.

Um die Bestattung unter optimalen Bedingungen weiter untersuchen zu können, wurde sie den Angaben zufolge im Block geborgen. Dieser Block solle nun im Labor der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) freigelegt werden, hieß es. Parallel dazu werde auch ein im Juni 2019 aus dem Gräberfeld geborgener Block bearbeitet.