Bild: dpa/R. Vennenbernd

Interview | Erster bundesweiter Warntag - "Den Königsweg der Warnung gibt es nicht"

09.09.20 | 15:36 Uhr

Deutschland probt den Ernstfall. Gewarnt wird am Donnerstag mit Sirenen, Apps, Warntafeln und Lautsprecherwagen. Was an diesem sogenannten Warntag durcheinander erscheint, ist volle Absicht, sagt der Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz, Christoph Unger.

rbb|24: Christoph Unger, Sie sind Präsident des Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das den ersten bundesdeutschen Warntag in Zusammenarbeit mit den Behörden der Bundesländer inintiiert hat. Was genau wird da am Donnerstag um 11 Uhr passieren? Christoph Unger: In großen Teilen der Republik werden gemeinsam um 11 Uhr die Sirenen ausgelöst. Gleichzeitig werden zentral ausgelöste Warn-Apps Signale abgeben. Wir werden Warnmeldungen über Rundfunk und Fernsehen verbreiten und parallel dazu werden digitale Werbetafeln beispielsweise in Städten diese Warnmeldungen anzeigen. Es werden auch Lautsprecherwagen durch Straßen fahren. Wir versuchen, über die verschiedensten Warnwege, die Bevölkerung zu erreichen, um die Menschen zu sensibilisieren. Und nochmal ganz ausdrücklich: Es ist kein echter Alarm, es ist ein Probealarm.

Was muss ich denn am Donnerstag tun, wenn gewarnt wird? Uns ist wichtig, dass die Bürger ud Bürgerinnen sich mit dieser Thematik befassen. Konkret wird es am Donnerstag darum gehen, dass, wenn vielleicht jemand in der Nachbarschaft nicht weiß, was da passiert, man ihn informiert und darauf hinweist: Achtung, es ist ein Probealarm, es ist keine echte Gefahrenlage.

Und was müsste ich tun, wenn es tatsächlich mal ernst wird? Es hängt davon ab, was wir als konkrete Gefahrenlage haben. Aber es gibt dann bezogen auf diese Lage durch die auslösende Stelle, also eine Leitstelle im Landkreis, in der Stadt oder von uns [dem Bundesamt für Katastrophenschutz] konkrete Handlungsempfehlungen, was man jetzt zu tun hat. Beispielsweise – bei einer drohenden Gefahrennstoffwolke - Fenster und Türen zu schließen, oder auch Orte zu evakuieren. Dann könnten beispielsweise über die Warn-Apps auch Evakulierungsrouten angegeben werden. Und das ist wichtig, damit die Menschen sich dann in Sicherheit bringen können. Außerdem gibt es in den Apps auch allgemeine Handlungsempfehlungen, die jeder und jede jetzt schon beherzigen müsste und auch nachlesen kann. Zum Beispiel Vorsorge zu treffen und Vorräte anzulegen. Die Notwendigkeit, Erste-Hilfe-Maßnahmen zu beherrschen oder zu wissen, wie man mit einem Feuerlöscher umgeht. In den einzelnen Lagen gibt es dann aber ganz konkrete Handlungsempfehlungen.

Sprich: Wenn Stromausfall ist, fährt wahrscheinlich die Polizei mit Lautsprecherwagen durch die Straßen und informiert. Ja, denn Polizei oder Feuerwehr funktionieren ja dann noch, aber auch Warn-Apps funktionieren noch eine gewisse Zeit. Sirenen funtionieren auch, wenn sie batteriegepuffert sind. Es ist uns wichtig, dass die Menschen sich mit der Thematik befassen: Was kann uns eigentlich passieren? Wie kann man sich besser darauf vorbereiten? Nehmen Sie aus Ihrer Region im letzten Jahr die Waldbrände in der Nähe von Berlin, wo Dörfer evakuiert werden sollten. Da gäbe es dann konkrete Handlungsempfehlungen. Eine grundsätzliche Empfehlung von uns in dieser Situation ist, dass man wichtige Dokumente in einer Tasche parat hat oder jedenfalls Kopien davon für den Fall, dass man evakuiert werden muss. Und solche Dinge kann man jetzt schon machen.

Können Sie ein paar Beispiele für Ereignisse nennen, vor denen in Zukunft gewarnt werden könnte? Wir auf der Bundesebene haben nur den Auftrag, die Bevölkerung im Verteidigungsfall zu schützen. Deshalb warnen wir auch vor besonderen Gefahren unter solchen Bedingungen, das ist auch unser gesetzlicher Auftrag. Es ist im Kabinett ausdrücklich bestätigt worden, dass die Warnung dafür da sein und optimiert werden soll, Andere Szenarien sind beispielsweise mit den Konsequenzen des Klimawandels verbunden. Wir werden häufiger Starkregenereignisse haben. Wir werden wahrscheinlich häufiger Waldbrände haben. Darauf muss die Bevölkerung sich einstellen. Um diesen Schutz zu gewährleisten, ist eine frühzeitige Warnung wichtig - und vor allen Dingen auch Information. Wir haben hier in der Kölner Region beispielsweise wichtige chemische Industrieanlagen, da ist es in den letzten Jahren wiederholt zu Freisetzungen gekommen. Es gibt aber auch Terrorlagen, bei denen gewarnt werden muss. Wir hatten den Amoklauf in München. Wir gehen davon aus, dass die Herausforderung für Bevölkerungsschutz wachsen. Deshalb brauchen wir ein sehr schnelles Warn- und vor allem auch Informationssystem.

Sie sagen, es ist der erste bundesweite Warntag… In der alten Bundesrepublik – vor der Wiedervereinigung - gab es regelmäßig solche Sirenen-Übungen, samstags unter den Bedingungen des Kalten Krieges. Luftalarm und ABC-Alarm. Damals verfügte meine Behörde über 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in zehn sogenannten Warnämtern und über 86.000 Sirenen, die dann ausgelöst worden sind. Auf den Rückseiten der damals gelben Telefonbücher in Westdeutschland waren die unterschiedlichen Signale abgebildet. Das gibt es nicht mehr. Wir haben heute gut 30.000 Sirenen in der gesamten Bundesrepublik, die aber nicht zentral angesteuert werden können. Deshalb brauchten wir jetzt ein neues Warnsystem.

Info Während in der alten Bundesrepublik am Samstag der Probealarm ausgelöst wurde, heulten in der DDR am Mittwoch die Sirenen: Um 13 Uhr wurde dort jeweils probeweise das Signal für "Feueralarm" gegeben: Ein dreimaliger an- und abschwellender Sirenenton.

Die ersten Erfahrungen haben wir 2002 an der Elbe gemacht, als nicht schnell genug gewarnt werden konnte. Als dann die Weißeritz oder die Mulde, Nebenflüsse der Elbe in Sachsen, zu reißenden Strömen wurden und ganze Stadtteile zerstört haben. Aus dieser Zeit sind die ersten Überlegungen, seitdem haben wir dieses System wieder auf- und ausgebaut. Jetzt ist es eben auch mit technisch unterschiedlichen Endgeräten ausgestattet, und das müssen wir tatsächlich mal in der Komplexität üben: Wenn wir hier in Bonn auf den Knopf drücken, werden zwar nicht die Sirenen ausgelöst, weil die noch nicht angeschlossen sind, aber die Warn-Apps. Wir gehen an die Rundfunk- und Fernsehanstalten und wir lösen digitale Werbetafeln aus. Sirenen werden im Moment noch dezentral ausgelöst. Da basteln wir gerade an technischen und finanziellen Lösungen, wie wir auch die noch vorhandenen oder vielleicht künftig noch mehr vorhandenen Sirenen zentral ansteuern können.

Warum wird der Warntag ausgerechnet jetzt wieder eingeführt? Was ist der Auslöser dafür zu sagen, wir wollen das wieder jährlich auf den Weg bringen und die Bevölkerung informieren? Der Beschluss ist vor zwei Jahren von der Innenministerkonferenz auf den Weg gebracht worden. Hintergrund ist der Aufbau und die wachsende Komplexität des Systems. Wir haben heute fast acht Millionen Nutzer, unserer Warn-App Nina. Das sind technisch sehr schwierige Systeme, die dahinter liegen. Und wir wollen auch ausdrücklich die Bevölkerung für die wachsende Herausforderungen des Bevölkerungsschutzes sensibilisieren. Es sollte einen Tag nach den Ferien sein. Es sollte ein Arbeitstag am Vormittag sein, damit viele Menschen in ihrem alltäglichen Umfeld tatsächlich diese Signale hören, das mitkriegen, sich damit befassen. Und - um Ihre Frage vorwegzunehmen - es hat nicht unbedingt was mit Corona zu tun.

Nun sind die guten, alten Sirenen ja oft abgebaut – hier in Berlin zum Beispiel gibt es keine mehr. In Brandenburg dagegen ist es ein großes Thema, dass es nicht überall belastbare Internetverbindungen gibt und nicht alle Menschen Smartphones haben, um so eine App zu nutzen. Wäre es nicht ratsam, ein flächendeckendes Warnsystem zu haben, das wirklich jeden überall und sofort erreicht? Wir brauchen ein flächendeckendes Warnsystem mit verschiedenen Geräten. Es ist ja nicht nur eine Frage der Internetverbindung. Es gibt unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Ältere Menschen haben vielleicht eher noch nicht das Smartphone. Auf der anderen Seite gibt es viele Menschen mit Migrationshintergrund, die des Deutschen nicht so mächtig sind. Wir brauchen die verschiedensten Wege, und jedes dieser Warn-Endgeräte hat unterschiedlichen Nutzen, aber auch Nachteile. Sirenen haben vergleichsweise wenige Signale. Sie geben mir keine Informationen weiter. Und das würde auch voraussetzen, dass ich mit unterschiedlichsten Signalen tatsächlich umgehen kann. Deshalb sagen wir: Nein, nicht nur Sirenen, auch wenn sie in verschiedenen Gegenden beispielsweise in Bayern oder an der Rheinschiene in den letzten Jahren wieder aufgebaut worden sind. Es gibt nicht den Königsweg der Warnung, wir brauchen einen Mix der verschiedenen Warnmittel, damit wir möglichst viele Menschen erreichen - im Idealfall natürlich alle. Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Florian Dietz.