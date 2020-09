In Berlin war es im September so warm wie in keinem anderen Bundesland - und feuchter als im bundesweiten Durchschnitt. Die Durchschnittstemperatur erreichte im ersten Herbstmonat 15,9 Grad, das zeigt eine vorläufige Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Dienstag. Der Wert lag 1,1 Grad über dem Bundesdurchschnitt und 1,8 Grad über dem vieljährigen Berliner Durchschnitt in der Referenzperiode von 1961 bis 1990.

Es regnete mit gut 55 Litern pro Quadratmeter durchschnittlich neun Liter mehr als im Durchschnitt der Jahre 1961 bis 1990. Die Sonne zeigte sich 210 Stunden lang und damit 54 Stunden mehr.