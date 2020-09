In einem Video, das am Mittwoch auf Facebook veröffentlicht wurde, kritisiert Wellershoff, dass lange Abschnitte des von ihm begutachteten Zauns nicht unter Strom standen. Zudem seien die Zäune durchlässig und nicht stabil. "Ich bin von unseren Behörden dramatisch enttäuscht und fordere sofortige Nachbesserungen", sagte er.

In Brandenburg häuft sich die Kritik an den Maßnahmen von Landkreisen und Landesregierung gegen die Ausbreitung der Schweinepest. Dirk-Henner Wellershoff, Präsident des Brandenburger Landesjagdverbandes, bezeichnete die eilig aufgebauten Schutzzäune bei einem Besuch der Schweinepest-Kernzone als unzureichend.

Brandenburgs Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Grüne) räumte auf Nachfrage des rbb Probleme ein. "Das ist natürlich völlig kontraproduktiv. Der Zaun muss funktionieren." Der Landesbetrieb Forst habe am Mittwoch mit dem Aufbau fester Zäune an der Neiße begonnen. Die Auftragsvergabe durch die Landkreise habe "nicht so richtig gut funktioniert", so Nonnemacher.

Mittlerweiler gibt es laut Bundesagrarministerium 29 bestätigte Fälle der Tierseuche bei Wildschweinen. Die Fundorte lagen alle innerhalb des gefährdeten Gebietes im Landkreis Spree-Neiße. Hausschweine in Deutschland seien demnach noch nicht betroffen gewesen.