Robin Berlin Freitag, 04.09.2020 | 11:55 Uhr

Ich kann mir schon vorstellen wie das vor Ort abgelaufen ist vor dem Unglück.

Alle Erwachsenen haben in bester Hentik die U Bahn verlassen, dann strömten parallel andere Erwachsene in die Bahn rein und auf das kleine Schulkind hat niemand geachtet, hauptsache die „großen“ sind drin und finden einen Sitzplatz. Vielleicht auch noch dichtes Gedränge im Zug so das das Kind keine Chance hatte richtig in den Zug zu kommen, aber sie musste zur Schule. Auch ist es mir ein Rätsel warum kein erwachsener reagiert hat um die Tür wieder auf zu zerren, das hätte die weiterfahrt des Zuges beendet. Ebenso das betätigen der Notbremse innerhalb des Bahnhofes hätte den Zug sofort zum stehen gebracht.



Dieser Unfall hätte sicherlich vermieden werden können mit etwas mehr Achtsamkeit.

Das Kind hat nun nicht nur körpeliche Verletzungen, sondern auch tiefe seelische. Vermutlich wird sie erstmal kein Zug mehr betreten für lange Zeit und das muss man sich bitte mal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet für so eine kleine Seele.



Mein tiefstes Mitgefühl gilt dem Kind und den Eltern.