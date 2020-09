dpa/Egon Bömsch Audio: rbb 88.8 | 21.09.2020 | Miriam Keuter | Bild: dpa/Egon Bömsch

"World Peace Day" in Berlin - Aktionstag für den Weltfrieden auf der Straße des 17. Juni

21.09.20 | 10:39

Am Montag ist der internationale "World Peace Day" der Vereinten Nationen. Zu diesem Anlass ist in Berlin ein Aktionstag in Berlin angekündigt. Angemeldet wurden 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Polizei geht nach rbb-Informationen aber derzeit von lediglich 4.000 Teilnehmern aus. Aktionen sollen auf der Straße des 17. Juni stattfinden.



Eine Polizeisprecherin bestätigte rbb|24, dass ein Hygienekonzept vorliege. Es bestehe in jedem Fall eine Maskenpflicht. Vom Veranstalter "World Peace Berlin" hieß es, Masken und Handdesinfektionsmittel stünden kostenlos zur Verfügung.

Reden und Musik

Ursprünglich sollten bereits ab 9 Uhr am Brandenburger Tor Reden gehalten werden, Kinder und Jugendliche wollten zudem eine eigene UN-Vollversammlung abhalten. Wegen technischer Probleme verzögerte sich aber der Auftakt.



Neben Redebeiträgen von Menschen aus aller Welt gibt es ein Musikprogramm, das am Abend gegen 22 Uhr an der Siegessäule mit DJ Marusha abgeschlossen wird. Gegen 14 Uhr will der Tross zur Siegessäule ziehen und das Wahrzeichen mit Musiktrucks umrunden. Die Verkehrsinformationszentrale rät auf Twitter, die gesperrte Straße des 17. Juni weiträumig zu umfahren.

"Berlin braucht eine friedliche Kultur"

Die Berliner Friedensorganisation "World Peace Berlin" [worldpeace-berlin.com] ist nach eigenen Angaben Teil der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen und gehört dem international vernetzten Bündnis "Peace One Day" an. Berlin müsse ein Zeichen setzen, hieß es in einem Aufruf. Berlin als deutsches Start-up-Zentrum mit internationalen Angestellten brauche eine friedliche Kultur. "Wir müssen Bewusstsein schaffen für die Zerbrechlichkeit dieser Freiheit, dieses Friedens, den wir heute in Berlin, in Deutschland erleben dürfen. Berlin sollte als Botschafter vorausgehen", schreiben die Organisatoren auf ihrer Internetseite.



Im vergangenen Jahr war begleitend zum "World Peace Day" auch eine musikalische Parade durch Berlin gezogen. An dem Zug, der mit zahlreichen Trucks auf der Strecke der einstigen Love Parade vom Kurfürstendamm aus über den Großen Stern zum Brandenburger Tor gezogen war, hatten seinerzeit 15.000 Menschen teilgenommen.