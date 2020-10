Zwei Unfälle: Sperrung auf A100 in Richtung Wedding

Auf der Berliner Stadtautobahn A 100 ist es am Montagnachmittag zu zwei schweren Unfällen gekommen. Beide ereigneten sich am Montagabend zwischen der Abfahrt Tempelhofer Damm und dem Kreuz Schöneberg.

In beiden Fällen handelt es sich um eine Karambolage, einmal mit fünf, einmal mit drei Fahrzeugen. Die A100 wurde am Nachmittag deshalb in Richtung Wedding zwischen Tempelhofer Damm und Kreuz Schöneberg komplett gesperrt. Eine Aufhebung der Sperrung hatte die Berliner Verkehrsinformationszentrale bis zum Abend nicht gemeldet. Verletzt wurde niemand.