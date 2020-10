Autofahrer in Berlin müssen sich am Mittwochmorgen auf der Stadtautobahn A100 in Richtung Norden auf Verzögerungen einstellen.

Auf der Rudolf-Wissell-Brücke hat es stadtauswärts einen Unfall mit einem Lkw gegeben. Die rechte und mittlere Spur sind laut Verkehrsinformationszentrale gesperrt. Der Lkw wurde mittlerweile abgeschleppt.

Der Stau beginnt demnach bereits ab Schmargendorf. Autofahrer müssen etwa 35 Minuten mehr Zeit einplanen.