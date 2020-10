Der 29-Jährige, der einen jüdischen Studenten vor der Hamburger Synagoge mit einem Klappspaten erheblich verletzt hat, hat seinen Wohnort in Berlin. Das sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagabend. Welchen Bezug der Angreifer zu Hamburg habe, sei noch unklar.

Der Mann ist Deutscher mit kasachischen Wurzeln und macht laut Polizei einen "extrem verwirrten Eindruck". Er trug bei der Tat am Sonntagnachmittag "bundeswehrähnliche Kleidung" und hatte nach dpa-Informationen einen Zettel mit einem Hakenkreuz in seiner Hosentasche. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zu den intergründen der Tat.



Unklar sei auch, ob die Täter und Opfer sich gekannt hätten, hieß es. Die Ermittlungen dauerten an. Die Gemeinde wollte laut Polizei am Sonntag das Laubhüttenfest Sukkot feiern.