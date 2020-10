Kräbs Cottbus Dienstag, 20.10.2020 | 18:43 Uhr

Wer hat ihn im Krankenaus bisher besucht:

Die Bundeskanzlerin, die immerhin Zeit für Nawalny fand? Nein.

Der Bundespräsident, der immer so salbungsvolle Worte fndet? Nein.

Der regierende Bürgermeister von Berlin? Nein.



Ein Terroropfer dritter Klasse.



In Paris gehen nach einem islamistischen Terroranschlag zigtausende auf die Straße und setzen eine Zeichen gegen den Terror.



In Berlin müssten Menschen, die das tun wollten, mit gewalttätigen Gegendemos von Linksaußen bzw. Antifa rechnen.



Deutschland 2020.