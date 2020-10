Nach Geiselnahme in Bank: mutmaßlicher Täter noch in Klinik

Nach dem großen Polizeieinsatz am Dienstag wegen einer Geiselnahme in Berlin-Köpenick ist der mutmaßliche Täter weiter im Krankenhaus. Es handle sich um einen 33-Jährigen, gegen den wegen erpresserischen Menschenraubes ermittelt werde, sagte der Sprecher der Berliner Generalstaatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Mittwoch.

Es bestehe dringender Tatverdacht. Der Mann soll am Dienstagnachmittag in einer Bankfiliale in einem Köpenicker Einkaufszentrum drei Angestellte als Geisel genommen haben und dabei eine Frau mit einem Messer bedroht haben.