SEK-Einsatz nach Geiselnahme - Banküberfall in Köpenick: Verdächtiger festgenommen

06.10.20 | 18:24 Uhr

Ein Banküberfall mit anschließender Geiselnahme im Forum Köpenick hat einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Polizei hat den Verdächtigen inzwischen festgenommen, der sich mit Angestellten in einer Postbank-Filiale verschanzt hatte.

Nach einem Banküberfall mit anschließender Geiselnahme in einer Postbank-Filiale in Köpenick hat am Dienstag die Berliner Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. Eine Spezialeinheit des SEK habe einen "günstigen Zeitpunkt" für den Zugriff genutzt und den Mann überwältigt, teilte ein Sprecher mit. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Schüsse seien in der Bankfiliale im Einkaufszentrum Forum Köpenick nach derzeigtem Stand nicht abgefeuert worden.

Rettungswagen, Hubschrauber und ein gepanzertes Polizeifahrzeug

Am Nachmittag löste der Mann einen Großeinsatz der Polizei aus, bei dem über 200 Kräfte im Einsatz waren. Das Forum Köpenick und die umliegenden Straßen wurden dabei gesperrt. Weil der mutmaßliche Täter drei Postbank-Angestellte zur Geisel nahm, war auch das SEK vor Ort. Die Polizei sprach zwischenzeitlich von einer Bedrohungslage für die drei Geisel. Zunächst war unklar, ob der Mann bewaffnet war. Zwischen dem ersten Notruf und der Festnahme lagen drei Stunden. Vor der Festnahme standen die Beamten offenbar länger mit dem Bankräuber in Kontakt. In Fällen einer Geiselnahme werde zunächst immer versucht, mit den Geiselnehmern zu sprechen, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei müsse in Erfahrung bringen, was er wolle. Normalerweise versuchen Polizeipsychologen in solchen Lagen den oder die Täter zum Aufgeben zu überreden.

Bus- und Tramlinien fahren wieder nach Plan

Schließlich rückte am Dienstagnachmittag das SEK der Polizei an. Die schwer bewaffneten Polizisten in Tarnanzügen postierten sich nahe der Postbankfiliale. Auch ein gepanzertes Polizeifahrzeug sei im Einsatz gewesen. Die Feuerwehr schickte vorsorglich Rettungswagen. Der Notruf war gegen 14 Uhr eingegangen. Rund um den S-Bahnhof in Berlin-Köpenick kam es zu größeren Verkehrsbehinderungen. Die Bahnhofstraße und die Seelenbinderstraße waren in beiden Richtungen gesperrt, auch Busse und Straßenbahnen waren betroffen. Laut Verkehrsinformationszentrale fahren Bus- und Tramlinien inzwischen wieder nach Plan.

