Bahnfahrer Berlin Freitag, 16.10.2020 | 18:06 Uhr

Ja. Bedauerlich, dass immer noch zukünftig (2050) unnötige Autobahnen gebaut werden. Statt bewährte und zukunftssichere Alternativen, wie z.B. die Bahn auszubauen. Der anhaltende Autobahnausbau und überflüssige Mamutprojekte (wie S21) verzögern die notwendige Verkehrswende um Jahrzehnte.

Ein "weiter so" erinnert zunehmend an die blinde Erfüllung der Fünfjahrespläne - auch am Bedarf vorbei - remember ;)

Zukunftssicheres Umdenken ist jetzt möglich, um die tatsächlich notwendige, zukünftig funktionierende Infrastruktur zu errichten.