676 neue Corona-Fälle in Berlin - auch Pankow überschreitet Grenzwert

Das Infektionsgeschehen in Berlin nimmt weiter an Fahrt auf. Am Freitag wurde der zweithöchste Wert seit Pandemie-Beginn erreicht - obwohl ein Bezirk keine Zahlen gemeldet hat. Inzwischen hat auch der Bezirk Pankow bei der Inzidenz die rote Linie überschritten.