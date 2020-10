Unbekannte greifen Liegenschaft der Einsatzpolizei an

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch die Liegenschaft der Bereitschaftspolizei, 13. Einsatzhundertschaft, in der Sewanstraße in Berlin-Lichtenberg angegriffen.



Kurz nach drei Uhr wurden Steine und Farbbeutel auf das Gebäude sowie auf Fahrzeuge geworfen, bestätigte ein Sprecher der Polizei dem rbb. Ein Fahrzeug der Polizei, das vor dem Gebäude stand, wurde stark beschädigt. Private Motorräder von Dienstkräften vor dem Dienstgebäude wurden ebenfalls umgestoßen und deren Reifen zerstochen.