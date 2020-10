imago images/Cavan Images Audio: Inforadio | 15.10.2020 | Dirk Behrendt | Bild: imago images/Cavan Images

"Transparenzbarometer" - Berlin plant Hygiene-Ampel für Gastronomie ab 2023

15.10.20 | 18:50

Beim Restaurant- oder Café-Besuch, beim Bäcker oder in der Kantine soll in Berlin künftig ein "Transparenzbarometer" anzeigen, wie es dort um die Hygiene bestellt ist. Den Gesetzentwurf dazu hat die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ausgearbeitet. "Wir streben an, dass es noch in diesem Jahr einen Senatsbeschluss dazu gibt", sagte ein Sprecher am Mittwoch. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" online (Mittwoch) darüber berichtet.

Betriebe sollen zuvor nachbessern können

Das sogenannte Barometer ist ein Farbstrahl, bei dem für den Betrieb mit einem Pfeil markiert wird, wie die Lebensmittelkontrolleure des Bezirks ihn von Grün für gut über Gelb für mittel bis Rot für schlecht einstufen. "Wir wollen für die Gäste und die Kunden Transparenz schaffen", sagte der zuständige Senator, Dirk Behrendt (Grüne), der Zeitung. "Die Menschen sollen wissen, was sie erwartet. Sie können ja nicht selber in der Küche nachschauen."



Dem rbb sagte Behrendt am Donnerstag, Betriebe sollten zunächst die Chance erhalten nachzubessern, bevor der Sticker angebracht wird: "Wir wollen ja niemanden anschwärzen und sagen, ihr seid alle schlecht, ihr kriegt alle eine rote Bewertung und die Kunden bleiben weg, sondern wollen sie mit einem Stups dazu bringen, dass sie mehr auf die Hygiene achten."



Regelung greift erst nach der Corona-Pandemie