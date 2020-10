Bild: dpa

In einem Interview mit der dpa erzählte Halvorsen kurz vor seinem 100. Geburtstag, dass er zwei Streifen Kaugummi in Stücke teilte und ihnen versprach, am nächsten Tag mehr Süßigkeiten abzuwerfen. Weil während der Luftbrücke viele Flugzeuge in Berlin landeten, wackelte er als Erkennungszeichen mit den Flügeln. Von da an hatte er den Spitznamen "Onkel Wackelflügel" ("Mr. Wigglywing").