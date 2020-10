Mehrere Brände in Berlin in der Nacht

In Berlin hat es in der Nacht zu Freitag an mehreren Orten gebrannt. Wie die Polizei am Morgen twitterte, musste die Feuerwehr brennende Autos, Autoreifen und Müllcontainer löschen sowie ein Feuer im S-Bahnhof Tiergarten.



Zwei Autos wurden bei Bränden in den Berliner Ortsteilen Grunewald und Lichtenberg zerstört. Wie ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen sagte, brannten die Wagen "in ganzer Ausdehnung". Die Feuer wurden gelöscht. Verletzt wurde niemand. Zu den Brandursachen und der Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen.