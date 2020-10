Wegen Brückenabrissarbeiten wird die Autobahn 10 auf dem nördlichen Berliner Ring von Freitagabend (22 Uhr) bis Montagmorgen (5 Uhr) voll gesperrt.



Betroffen ist der Abschnitt im Landkreis Oberhavel zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Mühlenbeck in Fahrtrichtung Dreieck Barnim (Prenzlau bzw. Frankfurt/Oder) sowie zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Birkenwerder in Fahrtrichtung Dreieck Havelland (Hamburg). Grund ist der Abriss der Fußgängerbrücke Wensickendorfer Weg und der Brücke Fichteallee.



Seit September sind der Ausbau des nördlichen Berliner Rings und die Modernisierung der A24 in eine neue Phase gestartet. Bis Ende Dezember müssen Autofahrer dort mit weiteren Vollsperrungen und erheblichen Einschränkungen rechnen. Danach sei aber das Schlimmste geschafft, teilte der private Auftragnehmer Havellandautobahn mit.