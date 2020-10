Helmut Krüger Potsdam Montag, 12.10.2020 | 11:15 Uhr

Das eine ist so schlimm wie das andere und die Maßnahmen schließen sich auch nicht gegenseitig aus. Insofern verstehe ich Ihren Beitrag nicht so ganz. Es sei denn, Sie gehören zu denjenigen, die in einer erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung ein Kavaliersdelikt sehen. Die Geschwindigkeitsüberschreitungen, die "blitzergeeignet" sind, sind ja mitverantwortlich für ein Klima zu schnellen Fahrens, auch und gerade an solchen Stellen.



Wenn Sie der Auffassung sind, dass vereinzelt eine Geschwindigkeitsgrenze zu niedrig angesetzt ist und deshalb auch keine Messung per Radar erfolgen sollte, setzen Sie sich einfach mit den einschlägigen Behörden in Verbindung.