Helmut Krüger Potsdam Donnerstag, 08.10.2020 | 18:14 Uhr

Nochmals: Ein simples Weniger-Werden ist pauschal keineswegs von Übel. Unsere Gesellschaft ist da leider ziemlich neurotisch fixiert, pardon, dass dasjenige, was ohnehin schon groß ist, allein deshalb noch größer werden müsste.



Nirgendwo sonst finden wir das. Es ist geistige Unfreiheit, mal seitens derer, die sich faktisch in einer Art Zahlenrausch befinden, mal seitens derer, die sich als Kämmerer in selbst geschaffene Zwangslagen hineinbegeben, dass alles andere ein Zurückfallen im Abdrängungs-Wettbewerb wäre.



Auch Potsdam stößt größenmäßig an seine Sättigung. 200.000 Einw. oder gar drüber ist keine Verheißung, allein schon wegen der topografischen Lage und der rein "natürlichen" Begrenzung der Infrastruktur. In Berlin ist es ähnlich.