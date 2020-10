Im Oktober war es den fünften Monat in Folge in keinem deutschen Bundesland wärmer als in Berlin. In der Hauptstadt wurde eine Durchschnittstemperatur von 11,3 Grad Celsius gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst [dwd.de] in einer vorläufigen Bilanz am Freitag mitteilte.



Ein Sprecher des DWD erklärte, einzelne Wetterstationen in anderen Gebieten Deutschlands hätten höhere Temperaturen als in Berlin gemeldet. Jedoch sei der Durchschnittswert aller Stationen eines Bundeslands nirgends höher gewesen als in der Hauptstadt - und das seit Juni. Im August sei die Durchschnittstemperatur in Baden-Württemberg immerhin genauso hoch gewesen wie in Berlin.