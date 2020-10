dpa/Jane Barlow Audio: Inforadio | 29.10.2020 | Torsten Mandalka | Bild: dpa/Jane Barlow

Wenige Verurteilungen, hohe Dunkelziffer - Geringes Risiko für Sexualstraftäter in Berlin und Brandenburg

Sexuelle Belästigung oder Vergewaltigung - wer solche Straftaten begeht, kommt sehr wahrscheinlich ungeschoren davon. Daran konnte eine Gesetzesverschärfung nur wenig ändern. Den höchsten Preis zahlen die Opfer. Von T. Friedrich, T. Mandalka und M. Weller

Erst streichelt er ihr übers Gesicht, dann zieht er ihr ohne Vorwarnung Hose und Slip herunter und fasst ihr zwischen die Beine. Was als erlösende Therapie gegen Rückenschmerzen gedacht war, wurde für Charlotte Riex* vor drei Jahren zum Albtraum. Was ihr während der Behandlung widerfuhr, konnte sie anfangs gar nicht richtig interpretieren. Zunächst streichelte ihr der Therapeut über Nacken und Gesicht. Er erwähnte das große, leere Bett in der Wohnung über der Praxis und erzählte von seinen sexuellen Vorlieben. Riex versuchte dies wegzulächeln. Als sie eine frühere Verletzung an der Leiste erwähnt, zog ihr der Therapeut abrupt Hose und Slip herunter. Schließlich griff er ihr zwischen die Beine, lobt ihr "süßes, kleines Schambein". Sie sei wie erstarrt gewesen, erinnert sie sich, und komplett konsterniert. Erst als jemand an die Tür geklopft habe, habe sie sich aus der Situation befreien können. "Ich stand völlig neben mir, als hätte ich einen Autounfall gehabt", beschreibt Charlotte Riex das Gefühl danach.

Vorwürfe auf der Polizeiwache

Eine Woche nach dem Vorfall konnte sie sich zu einer Anzeige durchringen – nach einem Gespräch mit einer Freundin. Darauf folgte eine Polizei-Vernehmung, die für Riex "sehr, sehr unangenehm" war: "Ich habe mich gefühlt wie in einem Verhör, als hätte ich was gemacht." Die vernehmende Polizistin warf ihr vor, nicht "Stopp" gesagt zu haben, obwohl sie das als erwachsene Frau doch habe machen können. "Da war nur Kühle in dem Raum", erinnert sie sich. Wochenlang habe sie danach überlegt, die Anzeige doch noch zurückziehen. Schließlich teilte ihr das Berliner Landeskriminalamt mit, dass die Staatsanwaltschaft den Fall zur Anklage gebracht hat. Vor 2016 wäre dies nicht möglich gewesen. Denn sexuelle Belästigung wurde erst vor vier Jahren als Delikt ins Strafgesetzbuch aufgenommen. Seither steigt die Zahl der Ermittlungsverfahren deutlich, wie aus Daten hervorgeht, die rbb24 Recherche und dem ARD-Magazin Kontraste vorliegen. Wurde 2015 bundesweit noch in etwa 50.000 Fällen ermittelt, waren es fünf Jahre später bereits 82.000 - neun Fälle pro Stunde.

Niedrige Verurteilungsquote, hohe Dunkelziffer

Dass es – wie im Fall von Charlotte Riex – zu einer Anklage kommt, ist hierzulande eher die Ausnahme. Seit Jahren werden die meisten Verfahren von der Staatsanwaltschaft eingestellt: im Bundesschnitt 66 Prozent. In manchen Bundesländern werden sogar weit mehr als 70 Prozent der Strafverfahren wieder eingestellt. Die Verurteilungsquote bei diesen Delikten ist niedrig: Etwa zehn Prozent der Gerichtsverfahren enden mit einem Strafurteil. Diese Zahlen sind umso ernüchternder, als Fachleute davon ausgehen, dass die Dunkelziffer der nicht-angezeigten Sexualstraftaten noch rund fünfmal höher ist. Berlin hat gegenüber manch anderen Bundesländern einen Vorteil: Hier gibt es ein auf Sexualdelikte spezialisiertes Dezernat beim LKA. Auch bei der Staatsanwaltschaft beschäftigt sich eine Spezialabteilung mit dem Thema. Die Zahlen sehen trotzdem nicht grundsätzlich anders aus: Es gibt auch in der Hauptstadt seit 2015 rund ein Drittel mehr Ermittlungsverfahren – zuletzt fast 3.800. Von denen werden über die Jahre hinweg mehr als 65 Prozent eingestellt, die Verurteilungsquote bewegt sich im Bereich von 10 Prozent. Das Bild in Brandenburg: auch hier ein Anstieg um etwa ein Drittel auf zuletzt etwa 2.700 Ermittlungsverfahren, die Einstellungsquote liegt bei 64 Prozent, die Verurteilungsquote beträgt rund zehn Prozent. Die Ursachen für die geringe Zahl an Anklagen sind vielfältig. Weil Sexualstraftaten häufig im sozialen Umfeld verübt werden, weil objektive Beweismittel wie Täter-DNA sowie Zeugen oft nicht zur Verfügung stehen, scheitern Ermittlungsverfahren aufgrund der Beweislage – die in Aussage-gegen-Aussage-Situationen angesichts der im Rechtsstaat garantierten Unschuldsvermutung besonders schwierig ist.

"Eine Situation, die eines Rechtsstaats nicht würdig ist"

Allerdings sehen Hilfeorganisationen für Betroffene, wie die Berliner Fachstelle Lara, auch erhebliche Defizite im Strafverfolgungsapparat: "Es gibt Beamte und Beamtinnen die sind sehr sensibel", sagt die Sozialpädagogin Carola Klein, "aber leider gibt es eben auch die anderen, die Kommentare machen, die Sie sich überhaupt nicht vorstellen können." Betroffene Frauen berichten häufig davon, dass ihnen das Gefühl vermittelt werde, an dem Übergriff schuld gewesen zu sein. Klein sagt aber auch, dass viele Beamte überlastet seien, weil immer weniger Personal immer mehr Arbeit leisten müsse. Auch Wissenschaftler wie der Kriminologe Christian Pfeiffer aus Hannover bemängeln die hohen Zahl an Verfahrenseinstellungen: "Die Täter haben ein extrem niedriges Risiko, zur Verantwortung gezogen zu werden. Wir haben eine Situation, die eines Rechtsstaats nicht würdig ist." Auch Pfeiffer registriert eine "völlig überlastete Polizei und Justiz". Das Resultat: "Dann läuft alles leer, was der Gesetzgeber sich so schön überlegt hat." In eine ähnliche Kerbe schlägt Tatjana Hörnle, Direktorin des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Kriminalität im baden-württembergischen Freiburg. Verurteilungsquoten von zehn Prozent seien allein durch die Unschuldsvermutung nicht "vernünftig" zu erklären. "Da gibt es sicher Spielraum für Verbesserungen bei den Methoden der Vernehmungen und bei den Ressourcen der Staatsanwaltschaften", sagt Hörnle. "So dass es auch möglich ist, in Ruhe und mit genügend Zeit die Verfahren zu Ende zu bringen."

Forderung nach spezialisierten Ermittlern und Videovernehmungen

Sebastian Büchner, Staatsanwalt in Berlin mit Spezialisierung auf Sexualdelikte, regt eine Reihe von Verbesserungen auf Ermittlerseite an: Polizisten, Staatsanwälte und Richter sollten besser aus-und regelmäßig fortgebildet werden, die Staatsanwaltschaft sollte die Möglichkeit bekommen, Opfern eine psychosoziale Prozessbegleitung beizuordnen. Richterliche Videovernehmungen, die Mehrfachbefragungen - und damit Retraumatisierungen der Opfer - verhindern, sollten regelmäßiger durchgeführt werden. Er wünsche sich, sagt Büchner, "dass wir eine Zahl von spezialisierten Richtern haben, die sich sowohl auf dieses Deliktsfeld als auch auf Vernehmungen spezialisiert haben". Diese könnten sich dann "mit diesen Fällen mit der gebotenen Sorgfalt befassen und so vernünftige und später verwertbare Vernehmungen konservieren".

Physiotherapeut praktiziert weiter

Der Täter im Fall von Charlotte Riex* ist zu einer Geldstrafe verurteilt worden. In erster Instanz hatte er die Tat noch bestritten. In der Berufung legte er ein Geständnis ab. Die Strafe wurde daraufhin so abgemildert, dass er nicht mehr als vorbestraft gilt. Seine Praxis darf er deshalb weiterführen und seinen Beruf als Physiotherapeut weiter ausüben. Obwohl es schon früher eine Anzeige gegen ihn gegeben hatte. Als Charlotte Riex davon erfahren habee, habe sie sich leer gefühlt. "Warum darf der weiter behandeln?" Dadurch sei ihr gezeigt worden, "dass ich mir ganz schön viel Stress angetan habe. Gefühlt für nichts, für gar nichts". *Name von der Redaktion geändert

