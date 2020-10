Gegen 22.50 Uhr rief ein Passant demnach die Polizei und die Feuerwehr in die Ella-Kay-Straße im Ortsteil Prenzlauer Berg, nachdem er Flammen an einem VW bemerkte. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Das Fahrzeug wurde teilweise beschädigt.

In der Nacht auf Sonntag haben in Berlin mehrere Fahrzeuge in verschiedenen Stadtteilen gebrannt. Verletzt wurde dabei niemand, wie eine Sprecherin der Polizei am Sonntag mitteilte.

Kurz nach Mitternacht bemerkte ein weiterer Passant in der Königin-Elisabeth-Straße in Westend einen brennenden Audi und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Brandbekämpfer löschten die Flammen. Das Fahrzeug wurde teilweise zerstört. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde zudem ein danebenstehender Fiat beschädigt.

In Friedrichshain wurden die Einsatzkräfte gegen 0:30 Uhr zu zwei brennenden Fahrzeugen in der Straße Alt-Stralau gerufen. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten die Brände. Der Mercedes sowie ein unmittelbar davor abgestellter Hyundai und ein Ford wurden erheblich beschädigt. In allen Fällen werde derzeit von Brandstiftung ausgegangen, teilte die Polizei rbb|24

am Sonntag mit.

In Alt-Hohenschönhausen haben am Sonntagvormittag Unbekannte die Scheiben eines Firmen-Pkw beschädigt. Einsatzkräfte wurden gegen 10.30 Uhr zu einem Parkplatz in der Landsberger Allee gerufen, auf dem der Opel einer Wohnungsbaufirma geparkt war. An diesem hatten Unbekannte alle Seitenscheiben mit bisher nicht bekannten Gegenständen zerstört.

Die noch andauernden Ermittlungen übernahmen der Polizeiliche Staatsschutz und die Brandkommissariate beim Landeskriminalamt.