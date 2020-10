Bild: rbb/Ansgar Hocke

Posse in Charlottenburg - Wie ein Hochbeet Politiker auf die Palme bringt

01.10.20 | 06:12 Uhr

Es gehört zu den Reizen Berlins, dass zwischen Mietshäusern und verkehrsreichen Straßen ein grünes Fleckchen zu entdecken ist. So ist das auch in Charlottenburg. Diese kleine Oase, so groß wie ein Tennisplatz, sorgt aber für Zoff und exorbitante Kosten. Von Ansgar Hocke

Es wird einem ganz grün vor Augen: Sträucher, eine Tanne, Efeu und viel Gestrüpp wachsen wild vor sich hin. Eingerahmt ist das Ganze von den Wohnblöcken, die zum einstigen Straßenbahndepot der Berliner Verkehrsbetriebe gehörten. Seit 90 Jahren gibt es dieses Hochbeet in der Charlottenburger Fredericiastraße, das nun für schwarz-grünen Bezirkszoff sorgt. Die gemauerte Umrandung des Hochbeets bröckelt seit Jahren vor sich hin. Zum Schutze der Fußgänger wurden deshalb vom Bezirk an einer Ecke des Hochbeets drei Bauzaunelemente samt Betonfüßen aufgestellt. "Ich dachte, dies wäre eine temporäre Maßnahme, aber das dauert inzwischen seit Mai 2016, also über vier Jahre", moniert der CDU-Abgeordnete Andreas Statzkowski diesen Zustand. Der Parlamentarier ist sauer, denn sein Bürgerbüro liegt direkt am Hochbeet, an jener Ecke, wo die Bauzäune stehen. Seiner Auffassung nach müsste das Bezirksamt irgendwann in der Lage sein, die baulichen Schäden, die am Hochbeet vorhanden sind, zu beseitigen – und damit auch den Zaun.

Eine halbe Million Euro für ein Hochbeet

Zwar ist die Sanierung des Hochbeets von der Bezirksverordnetenversammlung im vergangenen August beschlossen worden. Doch das Hochbeet ist nicht nur groß, sondern auch wertvoll, einzigartig und denkmalgeschützt, erklärt Stadtrat Oliver Schruoffeneger (Bündnis 90/Die Grünen). "Wenn man das saniert, muss es in der alten denkmalgerechten Form saniert werden. Die Steine der Umrandung sind aus Muschelkalk, die sind besonders teuer." Das Amt rechnete - und heraus kamen Sanierungskosten in Höhe von einer halben Million Euro. Der gesamte Etat des Tiefbauamtes beträgt aber insgesamt dreieinhalb Millionen pro Jahr. Da fällt die Sanierung des Hochbeetes wohl ins Wasser. Ein Bezirk, erläutert Schruoffeneger, muss halt Prioritäten setzen, sonst fehlt es in den Schulen, bei den Kitas oder beim Brunnen am Breitscheidplatz, der völlig kaputt ist.

"Das Denkmal als Denkmal aufgeben"

Eine halbe Million Baukosten für ein Hochbeet, der CDU-Abgeordnete Statzkowski bezweifelt das: Er glaubt, es fehle der "politische Wille, die Baumaßnahmen voranzutreiben." Der CDU-Vorwurf an das Bezirksamt: Die Kosten werden künstlich aufgeblasen, um alles auf die lange Bank zu schieben. Hätte man vor Jahren das Hochbeet instandgesetzt, wären es nur 60.000 Euro gewesen. "Das stimmt", pflichtet ihm Stadtrat Schruoffeneger bei, "wenn man in den letzten 20 Jahren in der Stadt nicht alles auf Null gefahren hätte, sondern die Schäden beseitigt hätte, als sie auftraten, hätte man das machen können." Im Jahr 2016 war es damit für das Hochbeet zu spät, so Schruoffeneger. Und was nun? Jetzt muss entweder ein Bauzaun um das ganze Areal aufgestellt werden, meint der Baustadtrat, oder man müsste sagen: „Wir geben das Denkmal als Denkmal auf.“ Sein Kontrahent, der CDU-Parlamentarier Statzkowski, kann das nicht nachvollziehen: “Das ärgert den Bürger, weil die Verwaltung einfach nicht richtig funktioniert.“ Was bleibt sind Baukosten, die sich in den Jahren verachtfacht haben, drei Bauzaunteile, die allein rumstehen, kaputte Mauersteine, die weiter verfallen und die Frage, ob ein Hochbeet Denkmal bleiben darf. Viel Raum für Kreativität in Charlottenburg -Wilmersdorf.

