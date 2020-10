Einige Imbisse sind bereits geräumt, eine Klavierschule musste ausziehen: Am Berliner Westend steht der Abriss der ZOB-Wartehalle bevor. Innerhalb von zwei Jahren soll dort ein neuer, heller und weitaus größerer Ersatz entstehen.

Am Zentralen Omnibusbahnhof in Berlin-Charlottenburg wird der Abriss der Warte- und Empfangshalle vorbereitet, dem sogenannten Haus AC auf dem Gelände. Das teilte die Senatsverwaltung für Umwelt Verkehr und Klimaschutz auf Anfrage von rbb|24 mit. Einige Nebengebäude sind bereits geräumt und werden derzeit entkernt. Mit dem Abriss werde begonnen, sobald ein Neubau an der Zufahrt fertiggestellt ist, hieß es. Dann "kann die Leitstelle des ZOB dort ihren Dienst aufnehmen und der vollständige Abriss von Haus AC erfolgen".

An gleicher Stelle wird anschließend ein neues, zweistöckiges Bahnhofsgebäude entstehen, das sich durch eine offene Architektur mit großen Glasflächen auszeichnet. Dort soll künftig eine größere Wartehalle untergebracht werden. Standen bisher 80 Sitzplätze zur Verfügung, sollen es künftig 280 sein. Außerdem soll es künftig ein größeres gastronomisches Angebot geben. Die Senatsverwaltung rechnet damit, dass dieser dritte und letzte Bauabschnitt im Jahr 2022 fertiggestellt werden kann. "Der ZOB wird für die Fahrgäste deutlich mehr Komfort und Service bieten und künftig überall barrierefrei sein", hieß es.