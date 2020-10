Karsten Nilson Berlin Dienstag, 27.10.2020 | 16:25 Uhr

Mir kam in der Sache schon so manches komisch vor. Zuerst die Zeit des verbringens des Beamten im RTW. Dann die Unterstellung, die Fahrerin könnte ja durch telefonieren abgelenkt gewesen sein. Ihr Handy war garnicht an. Dann die medienwirksame Präsentierung des Handys. Wie lange hat es gebraucht zwischen Unfall und eintreffen der Presse? Dann die schlampige Untersuchung. Zum Schluß die Beschlagnahmung der Patientenakte durch die Staatsanwaltschaft und der Nichtzulassung beim Verfahren.