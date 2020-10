Dr. Kawasaki Mittwoch, 28.10.2020 | 11:20 Uhr

Was für ein "explosiver Stoff" soll das gewesen sein? Explosivstoffe werden nicht einfach so in einer Wanne verbrannt, sondern durch ein Spezialteam entschärft oder gesprengt. Ich bezweifle, dass es sich hier um Sprengstoff handelte. Vermutlich war es eine Chemikalie, die die Polizei nicht identifizieren konnte. In der Regel ist der Besitz dieser Chemikalien völlig legal, da sie viele legale Anwendungszwecke haben. Ich glaube der Polizei nicht.