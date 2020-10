Mit 100 Einsatzkräften musste die Berliner Feuerwehr am späten Montagabend nach Friedrichshain ausrücken. Dort stand eine Wohnung in Flammen. Eine Person konnte nicht gerettet werden.



Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Friedrichshain ist ein Mensch gestorben.



Wie die Feuerwehr in der Nacht zu Montag auf Twitter mitteilte, hatten die Einsatzkräfte die Person leblos in seiner brennenden Wohnung gefunden. Die Reanimation blieb erfolglos, der Mensch, dessen Geschlecht noch nicht mitgeteilt wurde, starb noch vor Ort. 15 weitere Bewohner wurden aus dem Haus in der Niederbarnimstraße gerettet. Einige erlitten leichte Verletzungen.



Aus noch unbekannter Ursache war in einem Zimmer in der ersten Etage des fünfstöckigen Wohnhauses in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit knapp 100 Einsatzkräften vor Ort.