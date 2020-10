Räuber dringen bei Banküberfall in Frohnau in Tresorraum ein

Am Ludolfinger Platz in Berlin-Frohnau haben mehrere Täter am Mittwoch eine Bank überfallen. Laut Polizei drangen sie bis zu den Schließfächern vor - ob sie dort Beute machten, ist noch unbekannt.

Nach einem Banküberfall in Berlin-Frohnau sind die Täter unerkannt mit ihrer Beute entkommen. Nach Angaben der Polizei kam ein Mensch mit einem Schock ins Krankenhaus.



Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, waren mehrere Maskierte am Mittwoch kurz vor Schalteröffnung gegen 10 Uhr mit Schusswaffen in eine Bankfiliale am Ludolfinger Platz gestürmt. Sie verschafften sich Zugang zum Tresorraum und brachen mehrere Schließfächer auf. Informationen zur Beute sind bislang nicht bekannt.



Nach Berichten der Zeitungen "B.Z." und "Bild", die zuerst über den Überfall berichteten, sollen die Bankräuber mit Maschinenpistolen bewaffnet gewesen sein.