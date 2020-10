Isi Freitag, 16.10.2020 | 16:05 Uhr

"Egal ob sie Recht, Vorfahrt oder Vorrang haben:

Wann werden Radfahrer einsehen, dass man auch von noch so vorsichtigen LKW-Lenkenden übersehen werden kann,

und im Zweifel lieber auf ihr Recht statt auf ihr Leben verzichten!"



das unterstellt, dass sich die Radfahrerin die Vorfahrt nicht hat nehmen lassen wollen und eine Entscheidungsmöglichkeit gehabt hätte.

Wäre das so gewesen, wäre die Radfahrerin selten dämlich- so was kommt eher selten so vor (anders als bei KfZ, wo es einige gibt, die sich nicht nur das Recht auf Vorfahrt nehmen, sondern auch freie Fahrt, wenn sie warten müssten).

Nein, allermeistens ist es so, dass man in solchen Situationen gar nicht die Möglichkeit mehr hat, auf das verkehrswidrige Verhalten des anderen zu reagieren.

Hören sie also bitte auf, eine Opferumkehr herbeireden zu wollen.



Und wenn solche Unfälle trotz "noch so vorsichtigen LKW-Lenkenden" passieren können, müssen endlich getrennte Ampelschaltungen her.