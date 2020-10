Kabelbrand an Frankfurter Allee

Nach dem mutmaßlichen Brandanschlag auf einen Kabelzentralkasten im Bereich S-Bahnhof Frankfurter Allee müssen sich Fahrgäste der Berliner S-Bahn auch am Dienstag auf Einschränkungen einstellen. "An der Behebung der Störung wird mit Hochdruck gearbeitet. Eine Prognose zur Störungsbeseitigung kann derzeit nicht getroffen werden", hieß es auf der Internetseite der S-Bahn. Nach Aussagen der S-Bahn via Twitter dauern die Reperaturarbeiten noch den ganzen Dienstag.