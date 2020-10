Ein Radfahrer ist am Donnerstagvormittag bei einem Unfall mit einem Lkw getötet worden. Der Unfall hat sich nach Polizeiangaben gegen 9:30 Uhr in Berlin-Köpenick in der Salvador-Allende-Straße, Ecke Pablo-Neruda-Straße ereignet.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und die Organisation Changing Cities fordern von Berliner Behörden schon länger umgehende Maßnahmen, mit denen für mehr Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern im Straßenverkehr gesorgt wird. Die hohe Zahl an Verkehrstoten in der Stadt in diesem Jahr sei nicht hinnehmbar, heißt in einer gemeinsamen Erklärung - insbesondere nachdem im August innerhalb von einer Woche vier Fußgänger und Radfahrer in Berlin zu Tode gekommen waren.

In Berlin waren zu diesem Zeitpunkt 39 Menschen als Verkehrstote für 2020 registriert. Im gesamten vergangenen Jahr waren es 40. In diesem Jahr umfassen die Verkehrstoten 14 Fußgänger, sieben Motorrad- oder Rollerfahrer, zwei Autofahrer, zwei weitere Personen, deren Rolle im Verkehr von den Behörden nicht näher benannt wurde, sowie 14 Radfahrer.

Die am Donnerstag tödlich verunglückte Person ist damit der 15. getötete Radfahrer in Berlin in diesem Jahr. Erst am Vortag war in Rummelsburg ein Radfahrer bei einem Abbiegeunfall mit einem Lkw verletzt worden. Im Vorjahr starben sechs Radfahrer im Berliner Straßenverkehr, zuletzt waren es 2016 mit 19 toten Radfahrern ähnlich viele Fälle.