Die Eingangstür des Amtsgerichts Tempelhof-Kreuzberg ist am frühen Mittwochmorgen angezündet worden.



Gegen 4 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin des Amtsgerichts an der Möckernstraße den Brand am Eingang des Gebäudes und alarmierte Polizei und Feuerwehr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zunächst versuchten Polizeikräfte, das Feuer zu bekämpfen, bevor Feuerwehrkräfte den Brand löschten und das Gebäude begingen, um auszuschließen, dass der Brand bereits in das Innere des Hauses vordrang.



Die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung führt der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin, da eine politische Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden kann. Verletzt wurde niemand.