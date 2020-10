Auf ein Hotel in Berlin-Lichtenberg hat es in der Nacht zum Dienstag einen Anschlag gegeben. Unbekannte beschmierten die Fassade des Hauses in Rummelsburg mit dem Schriftzug "No AfD" und ließen mit Farbe gefüllte Glasbehälter an der Hauswand zerplatzen. Das bestätigte die Polizei am Dienstag rbb|24.

Außerdem wurde ein Loch in das Glas der Eingangstür geschlagen und anschließend der komplette Inhalt eines Feuerlöschers durch die Öffnung in den Hausflur gesprüht. Eine Streife des polizeilichen Objektschutzes entdeckte die Schäden in der Kaskelstraße am Dienstagfrüh gegen 5:20 Uhr.