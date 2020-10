Unbekannte haben am Dienstag in Berlin in einem Veranstaltungsraum randaliert, in dem der Berliner AfD-Landesverband seinen nächsten Parteitag abhalten möchte.

Zunächst hatten laut Polizei am Mittag zwei Frauen das Gebäude in Marzahn-Hellersdorf betreten, die mit dem Verantwortlichen einen Termin zur Besichtigung vereinbart hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen habe eine der Frauen anschließend zehn bis 15 maskierte Personen ins Gebäude gelassen, die Stühle von den Tischen geworfen und Konfetti verstreut hätten.