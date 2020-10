Ein 33-jähriger Mann hat am Montagnachmittag in Marzahn-Hellerdorf auf der Straße randaliert und einen Polizisten gebissen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann zunächst in der Rhinstraße in Marzahn von Mitarbeitenden der BVG aus einer Tram der Linie 37 verwiesen worden, weil er keinen Mund-Nasen-Schutz trug und zudem keinen gültigen Fahrausweis für sein mitgeführtes Fahrrad vorweisen konnte.