Helmut Krüger Potsdam Donnerstag, 01.10.2020 | 10:30 Uhr

Wieder einmal wird ein Gegensatz aufgemacht zw. vermeintl. Pauschalität und vermeintl. Einzelfällen. Darüber lässt sich dann streiten ohn Unterlass, wer es denn so will.



Die m. E. entscheidende Frage ist, ob Institutionen wie die Polizei (ersatzweise Feuerwehr, Zoll u. ä.) strukturell dafür anfälliger sind als andere Institutionen, die ich mal mit der gewöhnlichen staatl. Sachbearbeitung benennen möchte. Das allerdings glaube ich schon, dass diese strukturelle Anfälligkeit besteht.



Die Gründe dafür sind: Alles, was nach außen hin Uniformen trägt, birgt in einem höherem Maße einen Korpsgeist in sich, als alles, was keine solche Uniform trägt.



Alles, was in einem höherem Maße einen solchen Korpsgeist beinhaltet, ist anfälliger für elitäres Denken als alles, was diesen Korpsgeist nur in minderem Maße oder garnicht in sich trägt.



Alles, was in höherem Maße anfälliger ist für elitäres Denken, ist geneigt dazu, "die Minderen" auszumachen, die gesellsch. nicht dazugehören.