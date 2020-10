Feuerwehr löscht mehrere Fahrzeugbrände in Berlin

In der Nacht auf Sonntag ist die Berliner Feuerwehr zu mehreren Fahrzeugbränden in ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, brannte es in mindestens drei Stadtteilen.

Demnach alarmierte ein Passant gegen 21:30 Uhr die Rettungskräfte, nachdem er ein Knallgeräusch in einer Kleingartenkolonie in Rudow gehört hatte. Dort brannte ein Kleinlaster, der dabei erheblich beschädigt wurde.