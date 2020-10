Etwa 100 Menschen haben am Donnerstagabend in Berlin mit einer Schweigeminute der Opfer der islamistischen Terror-Anschläge von Nizza, Paris und Dresden gedacht. Auch viele Politiker folgten dem Aufruf des FDP-Bundestagsabgeordneten Konstantin Kuhnle vor die Französische Botschaft am Pariser Platz.

In Nizza hatte am Donnerstagvormittag ein Mann drei Menschen in und nahe der Basilika Notre-Dame erstochen. Unter den Opfern sei auch der Aufseher der Kirche, teilte Bürgermeister Christian Estrosi auf Twitter mit. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden. Das Stadtoberhaupt sprach von einer "islamofaschistischen" Tat. Später am Tag hatte es in Frankreich weitere mutmaßlich islamistisch motivierte Attacken in Avignon und in Lyon gegeben.