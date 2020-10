Die Berliner Polizei prüft ein Video, das einen Fall von unangebrachter Polizeigewalt zeigen soll.

Das Video soll am Freitagnachmittag am S-Bahnhof Frankfurter Allee in Friedrichshain aufgenommen worden sein. In dem Clip ist zu sehen, wie zwei Männer neben zwei Polizisten stehen. Auf einmal beginnt einer der Polizisten einen der Männer zu schubsen und zu schlagen, bringt ihn zu Boden und schlägt ihm in den Nacken.



Die Umstände sind unklar, etwa was unmittelbar vor der Attacke passiert ist. Das Video sei Gegenstand eines laufenden Ermittlungsverfahrens, sagte eine Polizeisprecherin.