Hannes Berlin Montag, 19.10.2020 | 14:33 Uhr

Sie rechnen nicht mit einer Rad fahrenden Person, die mit 30-40km/h unterwegs sein kann? Was haben Sie dann im Straßenverkehr zu suchen? Ich glaube vielen fehlt jedes Gefühl für Geschwindigkeiten, wenn man in der Blechkiste sitzt und nur den Fuß nach unten kippen muss, um voran zu kommen. 30km/h sind für eine Person, die täglich Rad fährt und halbwegs fit ist, überhaupt kein Problem. Wenn diese Person grün oder allgemein Vorrang hat, darf Sie bei aller Vorsicht und Aufmerksamkeit mit der sie an die Kreuzung heran fährt erwarten, dass abbiegender Verkehr ebenso auf sie achtet. Egal ob sie mit 10km/h oder mir 40km/h ankommt. Das dem nicht so ist, brauche ich nicht erwähnen. Dass man heutzutage auch fast an jeder Kreuzung beobachten kann, dass der MIV nicht mal mehr die Geduld hat zu warten, bis Fußgänger*innen die Straße komplett überquert haben, sondern ihnen die Hacken abfahren, ist ebenfalls symptomatisch. Was wollen die Menschen mit den vielen gesparten Sekunden?