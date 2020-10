Er war der erste US-Pilot, der während der sowjetischen Blockade West-Berlins im Juni 1948 Lebensmittel und Süßigkeiten über der Stadt abwarf: Gail Halvorsen. An diesem Samstag feiert der betagte Veteran in seinem amerikanischen Heimatstaat Utah USA seinen 100. Geburtstag. Es war Halvorsens Idee, während der Blockade "Candy", also Süßigkeiten, für die Kinder abzuwerfen. Als erster "Candy Bomber" wurde der junge Pilot zum Symbol für die Hilfsaktion. Mit fast 280.000 Flügen brachten Amerikaner, Briten und Franzosen von Juni 1948 bis Mai 1949 den mehr als zwei Millionen Einwohnern Lebensmittel und Kohle. Halvorsens süße Geste war beste Werbung für die Berliner Luftbrücke, sie half der deutsch-amerikanischen Freundschaft mit auf die Sprünge. Aus den USA kamen mehr und mehr Spenden, Süßes und Taschentücher. Die Kameraden des Piloten halfen mit. Mehr als 23 Tonnen Schokolade und Bonbons warfen sie ab.

In einem Videogespräch mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa) verriet Halvorsen vor wenigen Tagen, Deutschland sei seine "zweite Heimat". Sehr gerne hätte er seinen 100. Geburtstag in Berlin gefeiert, aber Corona verhinderte dies, sagte der Träger des Bundesverdienstkreuzes der dpa.



Doch auch mit 100 Jahren gibt Halvorsen die Hoffnung auf einen weiteren Besuch in seiner "zweiten Heimat" nicht auf. "Es ist mein größter Wunsch, noch einmal nach Berlin zurückzukehren." Zuletzt war Halvorsen vor zwei Jahren als Ehrengast bei den Feiern zum 70. Jahrestag des Endes der Luftbrücke in Berlin.



Die Idee mit den Süßigkeiten sei ihm gekommen, als er eines Tages am Ende des Rollfelds auf dem früheren Flughafen Tempelhof eine Gruppe Kinder hinter einem Stacheldrahtzaun getroffen habe. "Ich hatte noch zwei Streifen Kaugummi, die sie sich in kleinen Stücken teilten", erzählt Halvorsen. "Ich versprach ihnen, am nächsten Tag mehr Süßigkeiten abzuwerfen. Und weil ja alle paar Minuten ein Flugzeug landete, würde ich als Erkennungszeichen beim Anflug mit den Flügeln wackeln." Von da an hatte er den Spitznamen "Onkel Wackelflügel" (Mr. Wigglywing).