Auto fährt am Hohenzollerndamm in Café - sechs Verletzte

Ein Auto fährt in ein Café und kommt erst im Eingangsbereich zum Stehen: Bei der folgenschweren Unfallfahrt einer Rentnerin in Schmargendorf werden fünf Menschen verletzt.

Eine ältere Frau hat am Samstagvormittag in Berlin-Wilmersdorf die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist damit in ein Café gefahren. Dabei seien fünf Menschen im Café "Wiener Caffeehaus Conditorei" leicht verletzt worden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Auch die 84-jährige Fahrerin sei bei dem Unfall in der Nähe des Rosenecks mit leichten Verletzungen davongekommen.