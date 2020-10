In einem Wohnhaus in Berlin-Schöneberg ist am Freitagmorgen ein Feuer in einem fünfgeschossigen Wohnhaus ausgebrochen. Eine Frau und eines ihrer Kinder wurden darin nach rbb-Informationen bewusstlos aufgefunden.

Reanimationsversuche bei der Frau blieben erfolglos, sie starb vor Ort. Das Kind konnte nach einer rund einstündigen Reanimation nach derzeitigem Stand wiederbelebt werden. Es wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ein zweites Kind erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung und kam enfalls ins Krankenhaus, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.