Fundort nahe Ferdinand-Friedensburg-Platz - Bombenentschärfung in Spandau - Sperrkreis eingerichtet

13.10.20 | 09:28 Uhr

Rund um den Juliusturm in Berlin-Spandau geht am Dienstagvormittag gar nichts mehr: Eine Weltkriegsbombe muss entschärft werden. Zahlreiche Straßen sind deshalb am Morgen gesperrt worden.

In Berlin-Spandau soll am Dienstagvormittag eine Weltkriegsbombe entschärft werden. Betroffen ist der Bereich Am Juliusturm/Nonnendammallee in Höhe Ferdinand-Friedensburg-Platz, wie die Polizei am Freitagmorgen dem rbb sagte.



Demnach wurde rund um den Fundort ein Sperrkreis von 350 Metern eingerichtet. Es ist hauptsächlich ein Gewerbegebiet betroffen, der Polizeisprecher konnte aber nicht ausschließen, dass auch einzelne Wohnungen evakuiert werden müssen. Gegen 8:30 Uhr rief die Berliner Polizei via Twitter alle Menschen im Sperrkreis des Ortsteils Haselhorst dazu auf, dort liegende Gebäude zu verlassen.



Möglicherweise U-Bahnverkehr eingeschränkt

Ab 7 Uhr wurden Sperrungen eingerichtet, die Entschärfung ist für den Mittag geplant.



Wie die BVG am Dienstagmorgen mitteilte, wurde der U-Bahnhof Haselhorst gesperrt. Die U7 fährt demnach ohne Halt durch. Laut Berliner Verkehrsinformationszentrale kommt es während den Maßnahmen in der Straße Am Juliusturm und auf der Nonnendammallee in beiden Richtungen zwischen Falkenseer Platz und Paulsternstraße sowie auf der Daumstraße in beiden Richtungen zwischen Rhenaniastraße und Ferdinand-Friedensburg-Platz zu Behinderungen. Für den Straßenverkehr wurde eine Umleitung ausgeschildert. Das Gebiet kann auch weiträumig über Charlottenburger Chaussee und Heerstraße umfahren werden.



Die Weltkriegsbombe war am Montag bei Bauarbeiten am Juliusturm gefunden worden.

